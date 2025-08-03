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03 августа, 09:15

Политика

Военнослужащие южной группировки поразили силы ВСУ в районе Григоровки

Военнослужащие южной группировки поразили силы ВСУ в районе Григоровки

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Военнослужащие южной группировки поразили скопление сил ВСУ в районе Григоровки Донецкой Народной Республики. Российская артиллерия и операторы беспилотников нанесли удары по двум опорным пунктам, в результате чего укрепления украинской армии были уничтожены.

На красноармейском направлении продолжаются бои, российские ДРГ действуют в центре Покровска. Накануне российские военные заняли населенный пункт Александро-Калиново, а эксперты сообщают об активных боевых действиях в районе Покровска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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