Новости мира: в Иране прошла акция в поддержку КСИР

В Тегеране 2 октября прошла акция в поддержку Корпуса стражей исламской революции (КСИР). На митинг в центре города пришли десятки иранцев с государственными флагами и портретами лидера страны. Именно силы КСИР ранее запустили сотни ракет по Израилю.

В Эквадоре выпал снег. В районе столицы страны образовались сугробы на фоне пальм и других тропических растений. Благодаря сильным осадкам потухли все лесные пожары вокруг города.

В греческом регионе Коринф в результате масштабных лесных пожаров погибли два человека. Огонь уже уничтожил несколько жилых домов. Местных жителей срочно эвакуируют.

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