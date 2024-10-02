Армия Израиля зафиксировала запуск более 100 снарядов по северу страны

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Армия Израиля зафиксировала запуск новой волны обстрелов северных районов страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

По данным израильских военных, более 100 снарядов было запущено по северу страны с территории Ливана.

Днем ранее, 1 октября, Иран выпустил по Израилю 180 ракет, однако большую часть из них удалось перехватить. Корпус стражей исламской революции заявил, что атака стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

Кроме того, об ударе ракетами и артиллерией по крупному скоплению сил израильских войск в поселении Мисгав Ам также сообщили представители ливанского движения "Хезболла" .

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "большой ошибкой" массированную ракетную атаку Ирана против его страны и пообещал, что Тегеран заплатит за это. По его словам, атака провалилась и была предотвращена благодаря самым передовым в мире израильским ПВО.

Генштаб Израиля также пообещал "выбрать время" для ответа на атаку Ирана. О возможных последствиях атаки высказались и в Госдепе США. Официальный представитель ведомства Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не желает дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта, однако Тегеран должен почувствовать последствия за свою атаку.

