Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн признал продвижение российских сил на красноармейском (покровском) направлении. Об этом он сообщил на конференции по безопасности в штате Мэриленд.

"Россияне добиваются там определенных успехов. Они могут взять Покровск", – приводит ТАСС слова Коэна.

На Украине неоднократно заявляли, что на красноармейском направлении в подконтрольных Киеву районах ДНР складывается сложная обстановка для украинских войск. Кроме того, напряженная ситуация наблюдается для ВСУ и на купянском направлении.

Главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что нападение украинских сил на Курскую область является попыткой отвлечь российские войска от Покровска. Он также констатировал продолжающееся усиление давления ВС РФ на этом направлении.