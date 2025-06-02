Новый раунд переговоров между Россией и Украиной стартует в 13:00

Во второй половине дня в Стамбуле стартует новый раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча пройдет во дворце Чираган, ее начало, предварительно, намечено на 13:00.

Переговоры пройдут без участия стран Евросоюза. По словам экспертов, это одно из принципиальных условий российской стороны. Также известно, что украинская делегация до последнего не подтверждала участие – Киев настаивал на ознакомлении с позицией России заранее, но документ будет передан только во время встречи.

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