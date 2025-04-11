YouTube объяснил причину появления неожиданных лайков и подписок

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Видеохостинг YouTube сообщил, что сторонние приложения и веб-сайты, к которым пользователи предоставляют доступ через свой Google-аккаунт, могут автоматически ставить лайки и добавлять подписки без их ведома. Информация об этом появилась на российском справочном портале платформы.

В сервисе пояснили, что подобные ситуации часто возникают из-за авторизации через аккаунт Google на различных сторонних платформах, а необязательно по вине злоумышленников.

Для защиты своего аккаунта YouTube рекомендует проверить устройства на наличие вредоносного ПО, удалить незнакомые расширения браузеров, изменить пароль от Google-аккаунта, а также отозвать доступ для всех сторонних приложений и завершить активные сеансы.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о необходимости полного запрета YouTube в России. По ее словам, пока такого запрета нет, его должны установить родители для своих детей, огородив тем самым от деструктивного контента.

Она отметила, что на российских площадках есть весь необходимый контент. Однако если дать ребенку выбор и вседозволенность, то он будет смотреть не то, что ему полезно.