В Госдуме назвали условия для восстановления работы YouTube. По словам депутатов, чтобы вернуться к полноценной работе в России, платформе необходимо оплатить штрафы, сумма которых достигает нескольких миллиардов рублей.

Также сервис должен открыть официальное юридическое представительство в России и восстановить доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров. В этот список входит более 200 каналов.

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