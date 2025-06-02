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02 июня, 07:30

Политика

В Госдуме назвали условия для восстановления работы YouTube

В Госдуме назвали условия для восстановления работы YouTube

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В Госдуме назвали условия для восстановления работы YouTube. По словам депутатов, чтобы вернуться к полноценной работе в России, платформе необходимо оплатить штрафы, сумма которых достигает нескольких миллиардов рублей.

Также сервис должен открыть официальное юридическое представительство в России и восстановить доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров. В этот список входит более 200 каналов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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