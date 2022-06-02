Жена Зеленского сообщила, что советы по вооружению Украины дает их 9-летний сын

Советы по вооружению Владимиру Зеленского дает его девятилетний сын Кирилл. Об этом рассказала супруга президента Украины. Видео с заявлением опубликовало Daily Mail.

По словам Елены Зеленской, ребенок уже прекрасно разбирается в технике, следит за оснащением армии. Иногда сын выступает в роли аналитика. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

