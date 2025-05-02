ВСУ потеряли больше 1,3 тыс военнослужащих за сутки на всех направлениях СВО

ВСУ потеряли больше 1,3 тысячи военнослужащих за сутки на всех направлениях СВО, почти 30 единиц военной техники и 7 складов с боеприпасами.

Российские войска продолжают успешно продвигаться вглубь обороны противника и занимать более выгодные позиции. Ракетами громят технику украинских формирований пилоты штурмовиков. Экипаж Су-25 наносит удары ракетным оружием.

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