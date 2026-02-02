Форма поиска по сайту

02 февраля, 11:45

Политика

Новости мира: Минюст США опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зеленое в Харьковской области

В России могут увеличить штрафы за некачественную уборку снега

Страховые компании в РФ могут обязать взыскивать выплаты с виновников ДТП

В ГД предложили разрешить отказываться от электронного больничного

Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге

Армия России заняла Зеленое в Харьковской области

Российская армия освободила Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области

В Абу-Даби 1 февраля пройдет новый раунд переговоров по Украине

Новые визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге

Минюст США опубликовал тысячи материалов по делу скандального миллиардера Джеффри Эпштейна. В документах более 200 раз упоминается имя президента Франции Эммануэля Макрона, в том числе в электронных письмах с запросами на оригинальные идеи. Также материалы содержат сведения о интересах Эпштейна к путешествиям во времени и генетическим мутациям, а также записи о президенте США Дональде Трампе, экс-лидере Штатов Билле Клинтоне, бизнесменах Илоне Маске и Билле Гейтсе. Эпштейн в 2019 году был обвинен в торговле несовершеннолетними, после ареста его нашли в тюремной камере в полубессознательном состоянии, вскоре он умер.

Трамп заявил, что США надеются договориться с Ираном по его ядерной программе. Он отметил, что если Тегеран откажется от сделки, станет понятно, прав ли верховный лидер Хаменеи. По мнению Трампа, возможное нападение США может спровоцировать региональную войну. На фоне этих заявлений Вашингтон продолжает наращивать военную группировку на Ближнем Востоке.

В турецкой Анталье произошла авария с рейсовым автобусом, в результате которой погибли 8 пассажиров, а более 25 людей получили травмы. Транспорт двигался ночью в туман, водитель потерял управление. Автобус пробил ограждение и вылетел в кювет.

