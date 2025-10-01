01 октября, 07:45Политика
В Госдуме предложили запретить пластические операции без медицинских показаний
В Госдуме предложили запретить пластические операции без медицинских показаний. По мнению депутатов, тренд на однотипную внешность у девушек – это деградация.
При этом медики отметили, что введение подобного запрета просто невозможно. Они подчеркнули, что если такое произойдет, откроется новая ниша для преступлений. Рекомендации к проведению операций начнут выдавать за деньги.
