В Госдуме предложили запретить пластические операции без медицинских показаний. По мнению депутатов, тренд на однотипную внешность у девушек – это деградация.

При этом медики отметили, что введение подобного запрета просто невозможно. Они подчеркнули, что если такое произойдет, откроется новая ниша для преступлений. Рекомендации к проведению операций начнут выдавать за деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.