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01 августа, 11:45

Политика

Новости мира: антивоенная демонстрация прошла в Тель-Авиве

Новости мира: антивоенная демонстрация прошла в Тель-Авиве

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Антивоенная демонстрация прошла в Тель-Авиве. Сотни жителей вышли на улицы с требованием прекратить огонь и освободить заложников. В руках люди держали фотографии своих захваченных соотечественников и истощенных людей в секторе Газа. В результате правоохранители задержали более 20 демонстрантов.

Песчаная буря накрыла один из регионов Перу. Облако пришло в долину Ика со стороны моря. Скорость ветра при таких природных явлениях может достигать 70 километров в час. Для безопасности жителей побережья в нескольких городах закрыли рыбные пристани, а также запретили морское движение и отменили экскурсии.

Американский певец Джастин Тимберлейк заявил, что врачи диагностировали ему болезнь Лайма. Артист подчеркнул, что не хочет жаловаться, но считает необходимым рассказать о том, с чем сталкивается на сцене и за кулисами. Среди симптомов он отметил сильные боли, слабость, тошноту. Несмотря на заболевание, Тимберлейк продолжает выступления, с начала лета он провел концерты как минимум в 8 странах.

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