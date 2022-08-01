В Минобороны сообщили об уничтожении двух американских пусковых установок HIMARS

Российские военные уничтожили две американские пусковые установки HIMARS ударом высокоточного оружия по заводу в Харькове, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, были уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемника.

В районе Харькова нанесен удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады, в результате которого были уничтожены до 200 националистов и 7 единиц бронетехники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.