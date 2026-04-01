Иран пригрозил ударить по объектам американских IT-компаний в регионе

На Ближнем Востоке намечается новый виток эскалации. Военное руководство Ирана пригрозило ударить по объектам американских IT-компаний в регионе. Корпус стражей исламской революции указал список из восемнадцати пунктов, в который вошли HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, IBM и другие.

Атаковать их обещали уже 1 апреля, если США продолжат агрессию против республики. Тегеран призвал всех сотрудников этих американских компаний на Ближнем Востоке покинуть офисы и производственные площадки. Пока же Иран в ответ на воздушные удары Израиля и Соединенных Штатов наносит удары по американским военным базам, нефтяной и логистической инфраструктуре.

