Почти 200 бойцов ВСУ уничтожено в Курском приграничье за прошедшие сутки. Оперативно-тактическая, армейская авиации и артиллерия России поразили не только живую силу, но и технику противника.

В приграничных районах резервы украинской армии уничтожают российские беспилотники. По словам военных экспертов, бойцы ВС РФ контролируют больше территории в Сумской области, чем ВСУ в Курской.

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