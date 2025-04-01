Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 07:45

Политика

Почти 200 бойцов ВСУ уничтожено в Курском приграничье за прошедшие сутки

Почти 200 бойцов ВСУ уничтожено в Курском приграничье за прошедшие сутки

В МИД оценили перспективы возвращения западных брендов в Россию

Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 апреля

Сторонники оппозиции продолжают протестовать в Тбилиси

Новости мира: китайские медсестры спасли младенцев в роддоме при землетрясении в Мьянме

"Вопрос спорный": надзор за бездомными животными в России

ВС РФ освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

Новости мира: Трамп пригрозил Зеленскому проблемами при отказе от сделки по ископаемым

ВСУ обстреливают гражданскую инфраструктуру в Белгородской области

В России могут втрое увеличить штрафы за парковку на тротуарах

Почти 200 бойцов ВСУ уничтожено в Курском приграничье за прошедшие сутки. Оперативно-тактическая, армейская авиации и артиллерия России поразили не только живую силу, но и технику противника.

В приграничных районах резервы украинской армии уничтожают российские беспилотники. По словам военных экспертов, бойцы ВС РФ контролируют больше территории в Сумской области, чем ВСУ в Курской.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика