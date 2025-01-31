В Москве растет спрос на операцию по удлинению ног

В столице набирает популярность операция по увеличению роста. Чаще всего к ней прибегают мужчины, причем независимо от возраста – самому пожилому пациенту было более 60 лет.

Метод основан на технологии аппарата Илизарова, которая изначально применялась для лечения переломов. В ходе операции кость ног пересекают и фиксируют, а затем постепенно удлиняют. Максимальная прибавка к росту – 7 сантиметров.

Стоимость процедуры начинается от 254 тысяч рублей за 4 сантиметра, а полное восстановление занимает около года. Врачи предупреждают, что операция несет риски, в том числе нарушения пропорций тела и осложнения, способные привести к потере конечности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.