Городские службы приступили к устранению последствия снегопада в Москве

Городские службы переведены на усиленный режим работы и на данный момент устраняют последствия снегопада. За ночь выпало до 5 сантиметров осадков. Снег вывозят с дорог и тротуаров.

Под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, остановок, станций метро и МЦК. Как говорят синоптики, циклон, принесший в Москву снегопад, задержится в столице еще на несколько дней.

