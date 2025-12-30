30 декабря, 11:15Общество
Городские службы приступили к устранению последствия снегопада в Москве
Городские службы переведены на усиленный режим работы и на данный момент устраняют последствия снегопада. За ночь выпало до 5 сантиметров осадков. Снег вывозят с дорог и тротуаров.
Под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, остановок, станций метро и МЦК. Как говорят синоптики, циклон, принесший в Москву снегопад, задержится в столице еще на несколько дней.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.