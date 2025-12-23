23 декабря, 07:45Общество
В МЧС назвали самое опасное место в доме для установки новогодней елки
Сотрудники МЧС назвали самое опасное в доме место для установки новогодней елки. По их словам, ни в коем случае нельзя размещать праздничное дерево у выхода из комнаты. В случае пожара оно заблокирует путь к спасению.
Также елку необходимо ставить на устойчивое основание, при этом ветви не должны касаться стен и потолка, а осыпавшуюся хвою нужно сразу же убирать, так как она может вспыхнуть от любой искры.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.