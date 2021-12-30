Новогодний ажиотаж в торговых центрах столицы достиг пика

Новогодний ажиотаж в столице достиг пика. Во многих магазинах остаются полупустые полки. Кадрами из магазина на улице Генерала Тюленева поделились телезрители.

Выбрать уже нечего: если не успели закупиться, придется обойтись малым за праздничным столом.

В торговом центре возле метро "Саларьево" тоже аншлаг. В продуктовом магазине невероятные очереди. Очевидно, чтобы купить что-то, придется простоять не один час. При этом некоторые покупателей еще заняты подбором новогоднего гардероба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.