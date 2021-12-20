Эксперт рассказал, на какие цели не стоит брать кредиты к Новому году

Фото: depositphotos/dedivan1923

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов в беседе с Москвой 24 отметил, что оформление кредита на новогодние подарки и празднование может обернуться проблемами в будущем.

Ранее сервис "Работа.ру" опубликовал опрос, согласно которому каждый 10-й житель России готов оформить займ к новогодним праздникам. Из них 38% планируют взять в кредит не более 50 тысяч рублей, 25% – не больше 100 тысяч. Кроме того, 18% респондентов рассматривают займы в пределах 150–250 тысяч рублей, еще 19% – 250 тысяч и более.

По словам Бадалова, всплески интереса к кредитам всегда возникают перед знаковыми периодами. Кроме Нового года, эксперт привел в пример 1 сентября и летние отпуска.

"Но всплеск интереса к Новому году – совсем уж экзотический вариант. Одно дело, когда человек планирует отдохнуть и восстановить здоровье или собрать ребенка в школу, а другое – когда это связано с празднованием. В плане кредитов с этим можно повременить", – считает Бадалов.

Эксперт подчеркнул, что к Новому году не стоит оформлять займы на праздничные презенты и дорогие банкеты.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Брать в долг на траты, связанные с приобретением подарков или широким празднованием, например в ресторане, конечно, не стоит. Экономическая ситуация такова, что мы не знаем, как будет складываться ситуация с доходами населения в 2022 году. Все моменты, несвязанные с первой необходимостью, решать с помощью кредитов не стоит.

"Нужно помнить, что люди сейчас возьмут в долг из своих будущих доходов. Соответственно, раз подарки куплены на кредитные деньги, в дальнейшем придется на чем-то экономить. В текущий момент люди могут об этом не задумываться. Но все-таки такое надо учитывать", – предупреждает Бадалов.

Собеседник Москвы 24 отметил, что в определенных случаях не рекомендуется оформлять предновогодние кредиты на отдых.

"Когда человек трудится весь год и хочет восстановить силы в лечебном санатории – это одна ситуация. Здесь, возможно, кредитные средства понадобятся, так как это вопрос здоровья и профилактики. Другая ситуация с чрезмерными кредитами ради того, чтобы посмотреть на какую-то экзотическую страну. Конечно, это не самый лучший вариант. На предметах роскоши и излишествах все же можно сэкономить", – обращает внимание специалист.

В случае если человек все же решил использовать на предновогодние траты заемные деньги, Бадалов рекомендует воспользоваться кредитными картами с выгодными условиями.

"Для краткосрочного кредита карта – самый удобный инструмент. К тому же банки сейчас предоставляют льготные периоды, и они могут быть достаточно длительными. Если человек сможет погасить заемные деньги в течение нескольких месяцев, почему бы не воспользоваться кредитной картой", – говорит эксперт.

При этом Бадалов призывает не брать в долг у микрофинансовых организаций. Это приведет к тому, что за небольшую сумму придется платить внушительные проценты.

Ранее стало известно о самых популярных желаниях россиян на Новый год. По данным опроса, большинство респондентов планируют загадать здоровье себе и родным, высокую зарплату, счастье и завершение пандемии коронавируса.

