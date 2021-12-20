Названы самые популярные подарки для детей на Новый год

Фото: Москва 24
Самыми популярными подарками для детей на грядущий Новый год оказались конструкторы, настольные игры и игрушечное оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенный ретейлеров.
Спрос на конструкторы по сравнению с прошлым годом увеличился в 4,8 раза. При этом самым востребованным остается Lego: чаще всего родители выбирают наборы в виде поездов или автомобилей. В среднем на один набор взрослые тратят от 4 до 6 тысяч рублей.
Далее по популярности идут настольные игры: накануне праздника их стали покупать в 13,8 раза чаще. Наибольшим спросом в этой категории пользуются "Монополия", Uno, "Большая бродилка". За настольные игры в качестве подарка россияне готовы отдать в среднем от 500 до 2,4 тысячи рублей.
Почти в 5 раз более востребованными стали игрушечные пистолеты. Речь преимущественно идет о бластерах со снарядами в виде пенопласта. Далее по популярности следуют куклы: в этой категории родители предпочитают покупать говорящие модели, которые умеют плакать.
По данным AliExpress, в этом году на новогодние подарки детям взрослые потратили в среднем 2,5–4 тысячи рублей. В Ozon и Wildberries этот показатель меньше – по сравнению с прошлым годом он уменьшился примерно на 15%. В первом случае средний чек составил 1,6 тысячи рублей, во втором – 846 рублей.
Ранее россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодний подарок ребенку. Большинство респондентов – 61% – выразили готовность заплатить за подарок больше 3 тысяч рублей. Еще примерно треть опрошенных хотели бы уложиться в сумму 1–3 тысяч рублей.
Россияне назвали самые неудачные подарки на Новый год
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