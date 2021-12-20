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Культура

09:52

В Москве воссоздали квартиру из "Иронии судьбы" для предновогоднего ужина

культура кино

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"; режиссер – Эльдар Рязанов; производство – киностудия "Мосфильм"

В Москве воссоздали точную копию квартиры Нади Шевелевой из кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает "Газета.ру".

Москвичи смогут поужинать там начиная с 20 декабря. В меню предновогоднего ужина войдут заливная рыба, салат "Оливье", селедка под шубой, мандарины и советское шампанское. Попасть в квартиру можно будет при помощи Delivery Club.

Для ее создания специалисты нашли подлинные советские чертежи. Также был задействован оригинальный реквизит со съемок фильма.

"Квартиру возводили с нуля, учитывая все мельчайшие детали. Например, в ванной висит шуба Ипполита, а в зале лежат платье и гитара Нади", – рассказали в пресс-службе сервиса по доставке еды Delivery Club, который участвовал в проекте вместе с "Мосфильмом".

Также гостям проведут экскурсию по "Мосфильму". Можно будет узнать, как создавался фильм, и увидеть подлинный реквизит с его съемок.

Ранее россияне назвали свои любимые новогодние фильмы. Чаще всего опрошенные отдавали предпочтение кинокартинам "Ирония судьбы, или С легким паром!" (33%) и "Один дома" (12%). Кроме того, они выбирали фильмы "Иван Васильевич меняет профессию", "Операция Ы и другие приключения Шурика" и "Елки".

Лучшим российским новогодним фильмом последних лет признаны "Елки" (19%). При этом 20% респондентов заявили, что любимой кинокартины у них нет, а 52% не смогли ответить на вопрос.

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