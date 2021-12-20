Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:57

Стало известно, какое желание загадают россияне в Новый год

общество

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

В Новый год 69% россиян планируют пожелать здоровья себе и близким людям. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

При этом 34% планируют загадать высокую зарплату, а 33% – счастье. 24% хотели бы, чтобы в 2022 году закончилась пандемия коронавируса, а 20% мечтают о новой квартире, машине или даче.

17% опрошенных пожелают найти свое призвание, а 14% – отправиться в путешествие или найти чемодан с 1 миллионом долларов. 13% мечтают встретить свою любовь в новом году, 10% – не заболеть коронавирусом, а 11% россиян загадают год без катаклизмов и катастроф.

О концерте любимой группы мечтают 6% опрошенных. 5% респондентов хотят провести еще один год на удаленке, а заветным желанием 4% россиян является 1 миллион подписчиков в соцсетях.

В опросе приняли участие свыше 5 000 респондентов из всех регионов России.

Ранее психолог рассказала, как правильно загадывать желание. По словам гештальт-терапевта Елены Хижняк, перед загадыванием желания необходимо трезво оценить возможности и разрыв между тем, что есть сейчас, и тем, что хочет человек. Она отметила, чем больше разница между этими двумя категориями, тем ниже вероятность исполнения желания.

В Москве началась предновогодняя суета

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать