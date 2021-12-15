Психолог рассказала, как правильно загадывать желание

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Перед загадыванием желания необходимо трезво оценить возможности и разрыв между тем, что есть сейчас, и тем, что хочет человек. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам гештальт-терапевта Елены Хижняк, чем больше разница между этими двумя категориями, тем ниже вероятность исполнения желания.
"Ответственность за исполнение собственных идей лежит на придумавшем их. Никто не может быть уверен в реализации, если исполнение делегируется кому-то другому", – подчеркнула Хижняк.
Психолог отметила, что иногда человек загадывает желание, не понимая, действительно ли он этого хочет или же это желание другого человека. Кроме того, некоторые люди боятся своих желаний.
"Начинает метаться в мыслях: вдруг сбудется? А если не сбудется? А если сбудется и что-то плохое произойдет? Опасается вступать в коммуникацию с людьми, с миром для того, чтобы что-то сделать", – рассказала специалист.
В этом случае человек не верит, что сможет сам реализовать задуманное желание. Эксперт подчеркнула, что эта суета съедает всю энергию и время.
Хижняк считает, что при загадывании желания человек настраивает себя на ситуации, которые будут способствовать исполнению задуманного.
"Человек начинает фиксировать своим вниманием те факторы, которые помогут ему к этому приблизиться. Магическое действие как минимум дает приятный эффект в подпитывании зеркальных нейронов, выделяет адреналин, дофамин, серотонин, дальше человек готов чаще говорить "да", – поделилась гештальт-терапевт.
Она подытожила, что для начала психолог советует четко сформулировать желание и проверить его на соответствие своим возможностям. Далее необходимо разобраться, чье это желание. После можно смело смотреть в лицо страху. По словам Хижняк, тогда все сомнения пропадут и станут понятны дальнейшие действия.
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