Невролог рассказала, как школьникам и студентам не перегореть от сверхнагрузки

10:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Чтобы школьникам и студентам в период учебы не сгореть от большой нагрузки, им следует научиться отдыхать и говорить о своих страхах. Об этом в беседе с Pravda.ru рассказала врач-невролог Наталья Суворинова.
Она объяснила, что учеба может выматывать. Чтобы отдохнуть, современные дети прибегают к соцсетям, однако этого делать не стоит – следует вовсе отказаться от гаджетов и даже от книг.
"Когда ты готовишься, ты отдыхаешь, надо отдыхать – гулять, дышать, чтобы голова отдыхала. Слушать музыку, да. Наверное, не надо смотреть фильмы, не нужно читать что-то. Компьютерные игры эмоционально очень выматывают", – сказала Суворинова.
По ее словам, помочь отвлечься от учебы и разгрузить мозг способен активный отдых на природе, например велопрогулка или катание на лыжах.
Помимо этого, невролог порекомендовала говорить с детьми об их страхах, поскольку они очень боятся экзаменов из-за давления со стороны родителей и преподавателей. В этом случае важно, чтобы ребенок выговорился, после чего с ним можно будет спокойно обсудить будущее.
Многие родители накануне экзаменов, не проконсультировавшись с врачом, начинают давать детям таблетки для улучшения умственной активности, тогда как это на фоне стресса может привести к обратным последствиям. Лучше еще во время учебы прибегать к поливитаминным комплексам, настойкам зверобоя, женьшеня и лимонника, а также глицину, добавила невролог.
Ранее врач-оториноларинголог рассказал, как защитить школьника от простуд в период учебы. По его словам, важно ввести в рацион ребенка овощи и фрукты, а при необходимости – витамины. Если же ребенок часто болеет, следует заранее посетить специалиста, который пропишет укрепляющие препараты.
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