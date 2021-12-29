Эксперт оценил информацию о возможном подорожании кредитов для непривитых

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Нельзя исключать возможности подорожания кредитов и ипотеки для непривитых граждан, однако этот вопрос будет решать каждый банк самостоятельно, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян News.ru.

По его словам, при выдаче кредита банк оценивает состояние здоровья, возраст и другие потенциальные риски, поэтому влияние вакцинации на стоимость страховок исключать нельзя.

Тосунян допустил, что некоторые банки будут включать в документы отдельные пункты о вакцинации. Он также предположил, что такие меры подтолкнут людей к тому, чтобы привиться.

Ранее газета "Известия" сообщила, что невакцинированные от коронавируса россияне могут столкнуться с подорожанием кредитов и ипотеки.

Дело в том, что при оформлении кредитов банки часто предлагают страхование жизни и здоровья. Благодаря этому повышается шанс получения более низкой ставки. Однако для этого клиенту необходимо заполнить декларацию о наличии или отсутствии тяжелых заболеваний, которые могут сказаться на условиях страховки.

Вице-президент Ассоциации банков РФ Алексей Войлуков отметил, что в анкету могут добавить пункт о прививке от коронавируса. По его словам, 2–3% смертельных исходов среди зараженных COVID-19 – существенно для страховых компаний.

"Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введен", – пояснил эксперт.

Однако вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин выразил мнение, что вакцинация не скажется на страховке. По его словам, смертельный исход чаще всего фиксируют среди пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

"Вопрос хронических заболеваний и так присутствует в андеррайтинге, а люди старшего возраста редко берут ипотеку или большие потребительские кредиты", – заключил Дубровин.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов предложил ввести запрет на выезд из страны невакцинированных людей. По его мнению, это будет эффективная мера против распространения коронавируса, в том числе нового штамма "Омикрон".

