ЦБ прокомментировал информацию о повышении процентов по кредитам для непривитых

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Банк России не планирует вводить отдельные условия по кредитным страховкам для непривитых. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Центробанка.

"В страховом регулировании сейчас нет каких-либо положений, касающихся вакцинации. <…> В настоящее время обсуждается проект нормативного акта Банка России, который устанавливает требования к кредитным страховкам. Документ также не содержит каких-либо положений о вакцинации", – пояснили в ЦБ.

В Банке России добавили, что обращения по теме дискриминации непривитых граждан в регулятор не поступали.

Информация о том, что стоимость новых кредитов и ипотеки для непривитых может заметно возрасти, появилась в средствах массовой информации. Отмечалось, что отсутствие действительной справки о прохождении к вакцинации вызовет рост процентов по кредитам уже в следующем году. Однако Центробанк данную информацию опроверг.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не планирует контролировать переводы между счетами россиян. Она объяснила, что регулятор действительно работает с рядом банков по вопросам борьбы с платежами в адрес онлайн-казино, финансовых пирамид и прочих незаконных организаций. Но речь идет об обезличенной отчетности, а не о тотальном контроле за переводами между людьми, малым и средним бизнесом.