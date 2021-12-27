Набиуллина оценила данные о контроле за банковскими переводами россиян

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк не планирует контролировать переводы между счетами россиян. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее СМИ сообщили, что Банк России с 2022 года начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. По мнению участников платежного рынка, эта мера нужна для борьбы с теневым бизнесом, нелегальными онлайн-казино и криптообменниками.
"Это не соответствует действительности. Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц", – сказала Набиуллина.
Она объяснила, что ЦБ действительно работает с рядом банков по вопросам борьбы с платежами в адрес онлайн-казино, финансовых пирамид и прочих незаконных организаций. Тем не менее в данном случае речь идет об обезличенной отчетности, а не о тотальном контроле за переводами между людьми, малым и средним бизнесом, заключила глава Центробанка.
ЦБ РФ не планирует собирать данные о переводах физлиц
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