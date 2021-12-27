В Госдуме оценили эффективность мер ЦБ по сбору данных для борьбы с казино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сбором данных о переводах граждан с целью исключения риска их использования в онлайн-казино должна заниматься налоговая служба, заявил "Газете.ру" зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Он пояснил, что большинство казино зарегистрированы за рубежом, что осложняет борьбу с перечислением средств на их счета или взимания налога с выигрыша. Делягин назвал инициативу бесполезной, поскольку за переводами граждан и так следит налоговая служба.

"Народ возбудится, что пойдет утечка данных. Вообще-то утечка данных идет прекраснейшим образом, как я понимаю, из многих банков, судя по всем этим сливам информации", – добавил Делягин.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что Центробанк начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Новая форма отчетности, по информации издания, была разослана кредитным организациям.

Уточнялось, что в документе будут фиксироваться переводы с электронного кошелька, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, а также переводы через систему быстрых платежей.

Позднее Центробанк РФ опроверг информацию о новой отчетности для банков о контроле денежных операций граждан, уточнив, что планируется собирать обезличенные данные от банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам для борьбы с использованием их для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

