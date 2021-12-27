ЦБ РФ прокомментировал сообщения о контроле переводов между физлицами

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк РФ опроверг информацию о новой отчетности для банков о контроле денежных операций граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров", – говорится в сообщении.
Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что Центробанк начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Новая форма отчетности, по информации издания, была разослана кредитным организациям.
Уточнялось, что в документе будут фиксироваться переводы с электронного кошелька, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, а также переводы через систему быстрых платежей.
Центробанк проверит сведения о карточных переводах граждан
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