ЦБ РФ прокомментировал сообщения о контроле переводов между физлицами

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Центробанк РФ опроверг информацию о новой отчетности для банков о контроле денежных операций граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров", – говорится в сообщении.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что Центробанк начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Новая форма отчетности, по информации издания, была разослана кредитным организациям.

Уточнялось, что в документе будут фиксироваться переводы с электронного кошелька, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, а также переводы через систему быстрых платежей.

