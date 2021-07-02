"Москва с точки зрения": бездомный

В Москве успех часто измеряется квадратными метрами, районом, в котором эти метры приобретены, элитностью застройки. Но что делать, если судьба лишила дома? Где жить?

54-летний Сергей уже 10 лет живет в гараже. Здесь нет центрального отопления, канализации и водопровода. Для большинства людей даже сама обстановка его жилища покажется непригодной для проживания.

Как обустроить быт в неприспособленном для этого пространстве? Почему здесь добрососедские отношения важнее, чем в многоквартирном доме? Где бездомному найти все необходимое для жизни? Как живет человек, отказавшийся от всех атрибутов успешности в большом городе? И можно ли так жить?

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