Москва онлайн: как трансформируются культурные пространства в современных городах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

1 июля в рамках Московского урбанистического форума состоится конференция "Культурный иммунитет. Новые акценты арт-среды в мегаполисах".

Строительство филиала музея Гуггенхайма в Бильбао привело к неожиданному экономическому и туристическому буму. То же самое произошло в Кейптауне, где открылся музей Zeitz MOCAA, и в Абу-Даби после открытия Лувра. Искусство превращает города в арт-кластеры.

На конференции речь пойдем о том, как трансформируются культурные пространства, какую роль в этом играют известные музеи, жители мегаполисов и независимые художники.

В обсуждении примут участие:



руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский;

основатель Belvedere Architects Антонио Бельведере;

IT-директор Национальной портретной галереи в Вашингтоне Александр Купер;

директор V-A-C FOUNDATION Тереза Иароччи Мавика;

куратор просветительских и инклюзивных программ в Музее русского импрессионизма Елена Шарова;

стратег цифрового искусства, основатель The First Digital Agency for Art Цзя Цзя Фэй.