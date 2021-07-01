Москва онлайн: как создаются жилые кварталы в России и других странах

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
2 июля в рамках Московского урбанистического форума состоится дискуссия "Жилье для миллиардов. Растущие мегаполисы и проекты массовой жилой застройки".
Как города мира решают задачи, связанные с масштабным строительством, и что нужно учитывать при создании районов будущего, расскажут:
- председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова;
- основатель и председатель NewCities Foundation, генеральный директор CoMotion Джон Россант;
- руководитель департамента по жилью и городскому землепользованию Берлина Ларс Лёбнер;
- генеральный директор ГК "А101" Игнатий Данилиди;
- управляющий директор группы компаний "Самолет" Дмитрий Волков;
- директор по маркетингу Tashir Estate Максим Самсонов.
Модерировать дискуссию будет председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова.
Смотрите трансляцию 2 июля в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.