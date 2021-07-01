Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14:40

Москва онлайн: как создаются жилые кварталы в России и других странах

город строительство Москва онлайн

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

2 июля в рамках Московского урбанистического форума состоится дискуссия "Жилье для миллиардов. Растущие мегаполисы и проекты массовой жилой застройки".

Как города мира решают задачи, связанные с масштабным строительством, и что нужно учитывать при создании районов будущего, расскажут:

  • председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова;
  • основатель и председатель NewCities Foundation, генеральный директор CoMotion Джон Россант;
  • руководитель департамента по жилью и городскому землепользованию Берлина Ларс Лёбнер;
  • генеральный директор ГК "А101" Игнатий Данилиди;
  • управляющий директор группы компаний "Самолет" Дмитрий Волков;
  • директор по маркетингу Tashir Estate Максим Самсонов.

Модерировать дискуссию будет председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова.

Смотрите трансляцию 2 июля в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать