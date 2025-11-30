Туман ожидается в столичном регионе 30 ноября

Сильный туман ожидается в ближайшее время 30 ноября в Москве и области. В МЧС сообщили, что видимость упадет до 200–700 метров и так будет до утра 1 декабря.

Спасатели рекомендуют водителям включать противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров, а пешеходам надо быть особенно внимательными при переходе дороги и использовать на одежде светоотражающие элементы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.