30 ноября, 12:15Общество
Туман ожидается в столичном регионе 30 ноября
Сильный туман ожидается в ближайшее время 30 ноября в Москве и области. В МЧС сообщили, что видимость упадет до 200–700 метров и так будет до утра 1 декабря.
Спасатели рекомендуют водителям включать противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров, а пешеходам надо быть особенно внимательными при переходе дороги и использовать на одежде светоотражающие элементы.
