Двенадцать граждан Белоруссии госпитализированы с подозрением на менингит в Истре

Двенадцать граждан Белоруссии госпитализированы с подозрением на менингит в подмосковной Истре. У двоих диагноз не подтвердился, восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом. По неподтвержденной информации, еще один скончался, заявили в посольстве Белоруссии.

Ранее поступила информация, что у восьми киргизских сотрудников склада Ozon в Подмосковье подозрение на менингит не подтвердилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.