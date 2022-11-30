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Новости

30 ноября, 19:15

Общество

Двенадцать граждан Белоруссии госпитализированы с подозрением на менингит в Истре

Двенадцать граждан Белоруссии госпитализированы с подозрением на менингит в Истре

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Двенадцать граждан Белоруссии госпитализированы с подозрением на менингит в подмосковной Истре. У двоих диагноз не подтвердился, восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом. По неподтвержденной информации, еще один скончался, заявили в посольстве Белоруссии.

Ранее поступила информация, что у восьми киргизских сотрудников склада Ozon в Подмосковье подозрение на менингит не подтвердилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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