Пользователей стали раздражать голосовые сообщения в переписках

Голосовые сообщения в деловой переписке часто вызывают раздражение, поскольку мешают эффективной работе. Как отмечают пользователи, такие послания невозможно переадресовать коллегам для решения задач, а их прослушивание требует дополнительного времени.

Специалисты по этикету рекомендуют использовать текстовые сообщения для рабочих вопросов, сохраняя лаконичность формулировок. Смайлики уместны только в личной переписке, а в деловой коммуникации допустимо лишь рукопожатие.

