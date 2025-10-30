Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 08:00

Общество

Пользователей стали раздражать голосовые сообщения в переписках

Пользователей стали раздражать голосовые сообщения в переписках

Пенсионеров научат пользоваться мессенджерами на курсах "Московского долголетия"

Финансирование мер поддержки семей с детьми вырастет в России с 2026 года

В РФ детям до 18 лет гарантировали оплату труда и сокращенное рабочее время

278 детей родились в Москве 29 октября

Каждый пятый россиянин сталкивался с проверкой кредитной истории при трудоустройстве

Покупка новогодних товаров в октябре и ноябре поможет сэкономить до 50% бюджета

Роспотребнадзор сообщил об увеличении случаев гриппа в столице

"Утро": температура воздуха в Москве составит 8 градусов 30 октября

"Мослекторий": Александр Быканов – о красоте и здоровье кожи

Голосовые сообщения в деловой переписке часто вызывают раздражение, поскольку мешают эффективной работе. Как отмечают пользователи, такие послания невозможно переадресовать коллегам для решения задач, а их прослушивание требует дополнительного времени.

Специалисты по этикету рекомендуют использовать текстовые сообщения для рабочих вопросов, сохраняя лаконичность формулировок. Смайлики уместны только в личной переписке, а в деловой коммуникации допустимо лишь рукопожатие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика