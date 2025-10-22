Лингвист Левонтина объяснила отказ от точки в конце сообщений формированием новой нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В русском языке формируется новая языковая норма, согласно которой люди не ставят точку в последнем предложении электронных сообщений, за исключением официальных писем. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина.

Ранее аналитики медиахолдинга Rambler&Co выяснили, что для 52% россиян точка в конце сообщения не значит ничего особенного, 28% респондентов не обращают на это внимания, но у 20% этот знак препинания вызывает настороженность. Каждый десятый опрошенный заявил, что воспринимает точку в конце сообщения как равнодушие или злобу, а еще 10% считают ее постановку признаком излишне официального тона.

"Формируются новые правила, но они действуют только в субсистеме социальных сетей. Не все освоили новую норму общения в Сети, и всегда есть риск, что люди не смогут понять друг друга", – объяснила лингвист.

Она указала, что если человек ставит точку в конце сообщения, то его собеседник может воспринимать это как завершение разговора. При этом, когда знака препинания нет, автор сообщения демонстрирует, что готов общаться дальше.

"Человек может писать так, как привык, в соответствии с орфографическими нормами, и даже не подозревать, что точка воспринимается собеседником как признак агрессии. Единственный способ точнее передавать свой посыл в сообщениях – разговор", – отметила Левонтина.

В частности, собеседник может спросить у другого, почему он ставит точку и пытается ли он с ее помощью демонстрировать злобу.

Вместе с тем лингвист указала, что речь в соцсетях является технически письменной, но в это же время заимствует многие черты устной. Иногда люди пишут вообще без знаков препинания и больших букв, подражая тем самым потоку речи, в котором часто нет пауз между предложениями.

"А вот когда человек использует в сообщении только прописные буквы, это означает повышение громкости, из-за этого порой просят "не повышать на них шрифт". Помочь передать эмоции могут смайлики, которые смягчают подачу неприятной информации как в устной речи, когда мы говорим что-то отнюдь не позитивное, но при этом улыбаемся", – указала специалист.

Она также посоветовала не отправлять слишком большие сообщения при общении в Сети, так как их трудно и неудобно читать. Лучше, по ее словам, написать несколько абзацев по отдельности. Однако не стоит и присылать много сообщений по одному слову, так как адресат может посчитать это нетактичным.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева в беседе с Москвой 24 указывала, что сокращать слова вежливости в деловой переписке и отправлять смайлики в рабочих сообщениях руководителю неэтично. По ее словам, когда коллеги обсуждают деловые вопросы в мессенджерах, в сообщениях важно соблюдать базовые правила русского языка.

