МВД РФ: при получении сообщений от незнакомых людей нельзя переходить по ссылкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователям следует проверять подозрительные сообщения, в том числе от знакомых людей, чтобы обезопасить себя от мошенников. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве рекомендовали при получении подозрительного сообщения от знакомого человека связаться с ним другим способом и лично узнать детали. Если в мессенджере написал незнакомец, то не следует переходить по ссылкам и открывать вложенные файлы.

Кроме того, министерство посоветовало не предоставлять личную или конфиденциальную информацию в ответ на сообщения с незнакомых номеров.

"Если письмо пришло в виде официального уведомления мессенджера, следует проверить активные сеансы мессенджера (компьютеры, смартфоны родственников, рабочие устройства, старые гаджеты). Закройте все активные сеансы", – указали в МВД.

Помимо этого, рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию.

Ранее россиян призвали быть бдительными из-за размещения в телеграм-каналах и чатах объявлений с предложениями высокого заработка, под которыми скрывается диверсионная деятельность. Людям предлагается за задание от 50 до 300 тысяч рублей, однако вместо обещанных денег можно получить реальное наказание вплоть до лишения свободы.