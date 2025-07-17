МВД РФ: при получении сообщений от незнакомых людей нельзя переходить по ссылкам

17 июля, 11:03Безопасность
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Пользователям следует проверять подозрительные сообщения, в том числе от знакомых людей, чтобы обезопасить себя от мошенников. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве рекомендовали при получении подозрительного сообщения от знакомого человека связаться с ним другим способом и лично узнать детали. Если в мессенджере написал незнакомец, то не следует переходить по ссылкам и открывать вложенные файлы.
Кроме того, министерство посоветовало не предоставлять личную или конфиденциальную информацию в ответ на сообщения с незнакомых номеров.
"Если письмо пришло в виде официального уведомления мессенджера, следует проверить активные сеансы мессенджера (компьютеры, смартфоны родственников, рабочие устройства, старые гаджеты). Закройте все активные сеансы", – указали в МВД.
Помимо этого, рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию.
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