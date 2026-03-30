Школьник из Балашихи изобрел дорожный ветрогенератор для освещения трасс

Школьник из Балашихи Серафим Коршунов изобрел дорожный ветрогенератор. Устройство улавливает поток воздуха от проезжающих машин и преобразует его в электроэнергию. Питать от него можно фонари, светофоры и заправки в автономном режиме.

Идея пришла к нему во время поездки с отцом: на одной из заправок он заметил сильный ветер и решил, что его можно использовать. На разработку ушло полгода исследований и сотни часов печати деталей на 3D-принтере. Этот проект привел Коршунова к победе в региональном этапе конкурса "Большие вызовы".

