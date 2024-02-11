Студенты из Челябинска изобрели новый тип рюкзака для участников СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Студенты Международного института дизайна и сервиса (МИДиС) в Челябинске изобрели новый элемент экипировки для участников СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о рюкзаке, способном выдерживать большие нагрузки. Доцент кафедры дизайна, рисунка и живописи МИДиС Оксана Першина пояснила, что идея появилась из-за частого повреждения рюкзаков.

Тестовый вариант рюкзака был направлен в зону боевых действий в ноябре. Там его оценили и дали студентам обратную связь, после чего модель была доработана.

Сейчас студенты занимаются регистрацией патента на производство рюкзаков для военных.

Ранее Владимир Путин распорядился распространить дальневосточную ипотеку на участвующих в спецоперации военных без ограничений по возрасту. Согласно тексту распоряжения, дальневосточную ипотеку могут распространить и на членов семей бойцов, погибших в связи с выполнением задач СВО.

