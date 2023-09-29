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29 сентября, 08:00

Общество

Более 60% россиян ежедневно пользуются сервисами с ИИ

Более 60% россиян ежедневно пользуются сервисами с ИИ

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Более 60% россиян ежедневно пользуются сервисами с искусственным интеллектом в повседневной жизни. По статистике, больше всего пользователей у систем навигации и дорожных онлайн карт – 57%.

Кроме того, 16% используют умные колонки, 4% обращаются к голосовым помощникам. 3% являются пользователями системы "умный дом", а 1% пользователей активно применяют в жизни чат-боты.

Чаще всего сервисами с искусственным интеллектом пользуются москвичи. Второе место у жителей Санкт-Петербурга. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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