Эксперт рассказала, на что обратить внимание при покупке печенья с начинкой

На московских прилавках можно найти печенье с самыми разными начинками. Как выбрать самое вкусное? Об этом рассказала кондитер Ольга Лакомка.

В первую очередь эксперт рекомендует приобретать изделие в прозрачной упаковке. Так можно будет заранее понять, сколько начинки в продукте. Кроме того, следует обратить внимание на состав. Качественное печенье делают из яиц, сахара, муки, разрыхлителя, крахмала, а также часто добавляют воду, молоко, сметану или сливки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.