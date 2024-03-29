До 11 градусов тепла ожидается в Москве 29 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Теплая погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в пятницу, 29 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, все дело в том, что столичный регион окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона, наполненного довольно обширными полями облаков.

Воздух в Москве прогреется до 9–11 градусов тепла, по области – до 7–12 градусов. Это на 4–5 градусов выше климатической нормы. Ветер южный будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

В субботу существенных осадков ждать не стоит, а столбики термометров покажут 12–14 градусов.

Четверг, 28 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала 2024 года. В 13:00 воздух прогрелся до 9,2 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем было у прежнего лидера – дня 22 марта.

При этом синоптики считают, что 28 марта не останется в лидерах по температуре надолго. В субботу, 30 марта, воздух в Москве прогреется еще сильнее.