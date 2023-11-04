Врач раскрыл опасность чрезмерного приема витамина D

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Чрезмерное употребление витамина D может привести к серьезным последствиям. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на иммунолога Владислава Жемчугова.

Особенно внимательными при приеме витамина D следует быть беременным женщинам. По словам специалиста, превышение дозы может обернуться кальцификацией хрящей плода во время роста. При употреблении в повышенных дозах витамин также может оказаться токсичным.

Вместо витамина D в искусственном виде врач призвал россиян искать его в продуктах питания. Для восполнения активного вещества Жемчугов посоветовал употреблять больше красной рыбы, фруктов и овощей.

Кроме того, отметил врач, на хорошее состояние здоровья влияют регулярные прогулки на свежем воздухе и активный образ жизни.

До этого стало известно, что бесконтрольный прием БАДов может обернуться аллергической реакцией, рвотой, тошнотой и другими побочными симптомами. Перед началом приема витаминов диетолог Мария Волынкина рекомендовала сдать анализы и проконсультироваться с врачом.



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