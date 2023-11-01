Врач назвала группы риска по дефициту витамина D

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С дефицитом витамина D могут столкнуться беременные, дети и пожилые люди. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Витамин D отвечает за нормальное состояние костной системы человека. При его дефиците нарушается минерализация костей, напомнила специалист.

"Дети быстро растут, и мы не всегда их правильно кормим. Поэтому им могут быть нужны дополнительные дозы витамина D. Беременные женщины и плод – тоже группа риска по дефициту этого витамина", – перечисляет врач.





Татьяна Романенко врач-терапевт У пожилых дефицит витамина D связан с тем, что из-за наличия каких-то воспалительных заболеваний у них нарушается всасывание этого вещества в кишечнике. К тому же некоторые возрастные граждане мало бывают на открытом воздухе. То есть у них меньше природная инсоляция.

Отличительная черта нехватки витамина D – рахит у детей и размягчение костей, остеопороз у взрослых встречаются только при крайнем проявлении дефицита. На начальных стадиях человека могут беспокоить общие признаки недомогания.

"Не всегда сразу возникает изменение со стороны костей. Люди могут жаловаться на то, что часто болеют простудными заболеваниями, быстро устают. Что у них есть какие-то болевые ощущения в костях и мышцах. Кто-то потеет, у других, наоборот, кожа становится сухой, у третьих выпадают волосы. Это все неспецифические жалобы", – уточнила Романенко.

При появлении таких симптомов рекомендуется обратиться к врачу, который поможет выяснить, идет ли речь о дефиците витамина D.

Ранее россиян предупредил о рисках самостоятельного назначении себе витаминов без консультации со специалистом. Отмечается, что их бесконтрольный прием может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Например, при переизбытке витамина D будут страдать почки и сосуды. Кроме того, в тканях сердца, легких, суставах и прочих органах может начать откладываться кальций.

