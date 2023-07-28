Россиянам рассказали про самые распространенные побочки злоупотребления витаминами

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Принимать витамины без предварительной консультации с врачом является опасным для здоровья. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-невролога Екатерину Демьяновскую.

"Передозировка витамина D может приводить к повреждению почек и сосудов, а также к отложению кальция в тканях сердца, легких, суставов и других органов. О том, что витамин D в организме в избытке, могут говорить тошнота и рвота, головная боль, утомляемость. В более тяжелых случаях – боли в костях и мышцах, потеря аппетита, резкое похудение", – объяснила специалист.

По словам эксперта, наиболее опасна передозировка жирорастворимых витаминов. Такие витамины способны провоцировать токсическое повреждение тканей и нарушение работы внутренних органов, добавила она.

В частности, как отметила Демьяновская, избыточное употребление витамина А может способствовать появлению таких неврологических симптомов, как головная боль, сонливость и раздражительность. Кроме того, возможно нарушение работы печени и почек.

При этом из-за переизбытка витамина А человек может чувствовать боль в костях и суставах, повысится риск переломов, заявила эксперт.

В случае с водорастворимыми витаминами C и B они не накапливаются в организме, а выводятся из него вместе с мочой. Поэтому их передозировка маловероятна, сказала Демьяновская. Однако при бесконтрольном употреблении этих добавок также могут появиться осложнения.

"Синтетический витамин С содержится во многих добавках и лекарствах. <...>Поэтому риск употребить его в избытке достаточно велик. Передозировка витамина C способна спровоцировать нарушение работы пищеварительной системы (диарея, тошнота, рвота, боли в животе), головную боль, аллергическую реакцию", – сказала Демьяновская.

Кроме того, по ее словам, переизбыток добавки может вызвать развитие мочекаменной болезни.

Передозировка витамином B также способна спровоцировать онемение, судороги в руках и ногах и нарушение сна. А слишком частое употребление витамина B3 вызывает зуд и покраснение кожи, чувство покалывания в конечностях.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде альтернативного молока. По ее словам, речь идет о фосфатах, которые могут соединяться с кальцием. Это может привести к осложнению вещества в тканях и к гипокальциемии.

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