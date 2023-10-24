Невролог озвучила правила для предотвращения осенью головных болей

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Чтобы осенью не болела голова, нужно носить шапку и высыпаться. Такое мнение высказала невролог Виктория Толмачева, сообщает Life.ru.

По статистике, на головную боль осенью и зимой пациенты жалуются в три раза чаще, чем летом, сказала врач. Чтобы этого избежать, она дала пять советов.

В первую очередь невролог порекомендовала хорошо высыпаться. Во время сна организм избавляется от неблагоприятных веществ, которые накопились в течение дня. Если человек мало спит, то очистительная функция нарушается и накопившиеся отходы мозговой деятельности провоцируют головную боль, объяснила медик.

Далее Толмачева заявила, что надо сократить употребление консервированных, колбасных изделий и алкоголя. От них можно не отказываться полностью, но их потребление должно стать скорее исключением, чем правилом, сказала врач.

Также невролог не советует злоупотреблять лекарствами, особенно теми, что многие самостоятельно принимают во время головной боли. Она считает, что мигрень провоцируют именно эти препараты, если часто их пить. Если нужны лекарства, надо записаться на прием к специалисту, добавила она.

Занятия спортом – еще одно правило, чтобы в холодное время года не болела голова, отметила невролог. Она считает, достаточно умеренно заниматься 2–3 дня в неделю.

В заключение врач посоветовала тепло одеваться. Холод является триггером для воспаления тройничного нерва и часто вызывает болевой синдром. Поэтому осенью нужно обязательно носить шапку, подытожила Толмачева.

Ранее врач-гинеколог Екатерина Волкова перечислила основные причины возникновения мигрени.

Она считает, что спровоцировать приступ могут дефициты магния, железа и витаминов группы В. Кроме того, мигрень может появиться на фоне нарушения детоксикационной функции печени или застоя желчи, приводящего к накоплению аммиака в организме.

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