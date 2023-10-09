Эксперт перечислила причины возникновения мигрени

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Врач-гинеколог Екатерина Волкова перечислила основные причины возникновения мигрени. Об этом сообщает "Радио 1".

По ее словам, спровоцировать приступ могут дефициты магния, железа и витаминов группы В. Кроме того, мигрень может появиться на фоне нарушения детоксикационной функции печени или застое желчи, приводящих к накоплению аммиака в организме.

Гинеколог также добавила, что возникнуть мигрень может из-за недостатка и избытка сна, конца менструального цикла и чрезмерного потребления алкоголя.

Ранее врач-остеопат, невролог Владимир Белаш рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток.

По его словам, если головные боли возникают от шейного отдела позвоночника, это связано с работой в непривычном положении или нагрузками. В таком случае помогут массажи и физиотерапия. Также боли могут появляться в качестве реакции на метеофактор. Тогда поможет закаливание, занятие йогой и лечебной физкультурой.

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