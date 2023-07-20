Врач рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток

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Головная боль хорошо корректируется массажем, физиотерапией и закаливанием, сообщает News.ru со ссылкой на врача-остеопата, невролога Владимира Белаша.

Он подчеркнул, что причиной частых болевых синдромов могут быть отдельные заболевания, а также проявление серьезной патологии, требующей дообследования и стационарного лечения.

По его словам, если головные боли возникают от шейного отдела позвоночника, это связано с работой в непривычном положении или нагрузками. В таком случае помогут массажи и физиотерапия. Также боли могут возникать в качестве реакции на метеофактор. В этом случае поможет закаливание, занятие йогой и лечебной физкультурой.

Белаш рассказал, что в случаях наследственной формы, к примеру мигрени, медикаментозная терапия выходит на первое место, а другие методы – лишь вспомогательные, а значит, могут лишь уменьшить частоту приступов.

Болевой синдром может быть и признаком серьезной патологии, такой как опухоль головного мозга или инсульт. При подозрении на серьезную патологию эксперт призывает провести обследование, чтобы определить заболевание.

Врач также рекомендует добавить физическую активность, скорректировать режим дня и питания, поскольку при избытке кофеина и высокоуглеводных продуктов могут также возникать головные боли. Изменив нездоровый образ жизни, человек очень поможет себе, заключил Белаш.

Ранее были названы продукты, которые могут провоцировать мигрень. В целом речь идет о богатой специями и солью еде вроде копченой рыбы. Кроме того, приступы головной боли способны вызывать сыр или шоколад. Тем, кто страдает от мигрени, рекомендуется соблюдать противовоспалительную диету.



"Доктор 24": мигрень