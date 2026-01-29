Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 января

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 января

"Вопрос спорный": нужно ли давать больничный по уходу за домашним питомцем

Сотни единиц спецтехники для уборки снега выехали на улицы Москвы

Появились первые фото ремонта квартир по реновации в ЖК Савеловского района

В СМИ сообщили об опасности заражения вирусом Нипах через манго из Индии

Январь 2026-го стал самым снежным за 203 года в Москве

Правительство России с 1 февраля проиндексирует более 40 социальных выплат

На расчистку дорог в Подмосковье вышли более 600 единиц техники

"Атмосфера": похолодание ожидается в Москве 30 января

Дополнительная спецтехника задействована в уборке снега в Москве

Нынешние снегопады в Москве попали в тройку самых сильных. Об этом сообщили синоптики. Снежный покров в столице за последние двое суток, 27 и 28 января, увеличился на 22 сантиметра. При этом, по данным ученых из МГУ, январь 2026 года в Москве стал самым снежным за последние 203 года.

Однако такая погода не останавливает путешественников. Оказалось, что в январе Москва зафиксировала увеличение числа туристов. Практически все отели были забронированы, а в пиковые дни загрузка в исторической части города доходила до 100%.

Кроме того, в конце января в РФ зарегистрировано около тысячи случаев заболеваний гриппом. При этом количество госпитализированных пациентов с респираторными инфекциями снижается. Показатели соответствуют уровню ноября 2025 года, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Тем не менее иммунологи предупреждают, что уровень заболеваемости может резко вырасти в феврале.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородтуризмвидеоЕкатерина Фоменко

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика