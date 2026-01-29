Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 января

Нынешние снегопады в Москве попали в тройку самых сильных. Об этом сообщили синоптики. Снежный покров в столице за последние двое суток, 27 и 28 января, увеличился на 22 сантиметра. При этом, по данным ученых из МГУ, январь 2026 года в Москве стал самым снежным за последние 203 года.

Однако такая погода не останавливает путешественников. Оказалось, что в январе Москва зафиксировала увеличение числа туристов. Практически все отели были забронированы, а в пиковые дни загрузка в исторической части города доходила до 100%.

Кроме того, в конце января в РФ зарегистрировано около тысячи случаев заболеваний гриппом. При этом количество госпитализированных пациентов с респираторными инфекциями снижается. Показатели соответствуют уровню ноября 2025 года, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Тем не менее иммунологи предупреждают, что уровень заболеваемости может резко вырасти в феврале.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

